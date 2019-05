Timea Bacsinszky survole le derby romand

Le tournoi ITF 80'000 dollars de Cagnes-sur-Mer, près de Nice, a proposé un derby romand plutôt inhabituel à ce niveau de la compétition. Mais il n’y a pas eu photo, vendredi après-midi sur la terre ocre des Alpes-Maritimes, entre Timea Bacsinszky et Conny Perrin. Tant s'en faut!

Plus complète, plus agressive aussi dans ses attaques, la Vaudoise de 29 ans, 108e mondiale et tête de série numéro 4 du tableau, a écrasé la Neuchâteloise Conny Perrin (29 ans aussi/WTA 147) 6-1 6-1 au terme d’une partie à sens unique. Elle affrontera samedi en demi-finale l’Américaine Christina McHale (27 ans/WTA 130).

Voegele sauve une balle de match

Tête de série numéro 3, Stefanie Voegele fera - elle aussi - partie du carré d'as de ce même tournoi français. L’Argovienne de 29 ans, 113e joueuse mondiale, a battu en trois manches la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (22 ans/WTA 135), tête de série numéro 7, 1-6 6-4 7-5.

Même étriqué, ce succès est méritoire pour la Suissesse, qui s’est retrouvée souvent dos au mur et qui a même sauvé une balle de match dans le dixième jeu du troisième set. Elle sera opposée samedi à la Hongroise Timea Babos (26 ans, WTA 137) (nxp)