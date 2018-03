Timo Meier atteint le plateau des 20 buts

Le puissant attaquant st-gallois atteint une jolie marque: le plateau des 20 buts.

Un but en déviation et un autre des poignets, l'Appenzellois de 21 ans progresse à chaque sortie. Elu meilleur joueur de la rencontre, Meier en est désormais à 20 buts et 11 assists en 71 parties cette saison. Seuls Nino Niederreiter et Kevin Fiala ont réussi à atteindre avant lui cette jolie marque en Amérique du Nord. Le développement de l'ancien junior de Rapperswil est pour le moins impressionnant puisqu'il ne dispute que sa première saison complète outre-Atlantique.

En parlant de Nino Niederreiter, celui-ci a ouvert le score lors de la victoire du Wild 3-1 sur les Arizona Coyotes. 17e réussite pour l'ailier qui vise une quatrième saison de suite avec au moins 20 buts. Alors qu'il ne reste plus que dix matches à jouer pour Minnesota et San Jose, les deux équipes possèdent cinq points d'avance sur la première équipe éliminée de la course aux séries éliminatoires.

Victoire 3-0 et but pour Nico Hischier, son 16e de la saison, avec les New Jersey Devils face aux Los Angeles Kings. Dernière équipe qualifiée à l'Est pour l'instant, les Devils ont cinq points de marge sur les Florida Panthers, battus 4-2 par les Edmonton Oilers, mais deux matches en plus. ALigné pendant 14'35, Denis Malgin n'a pas trouvé l'ouverture malgré six lancers en direction de la cage adverse. (ats/nxp)