Toronto, premier qualifié pour les play-offs

Toronto est devenu mercredi la première équipe officiellement qualifiée pour les play-offs du Championnat NBA après son succès 121 à 119 (après prolongation) à Detroit.

Avec 47 victoires en 64 matches, les Raptors sont au pire assurés de terminer à la 8e place de la conférence Est même s'ils devaient perdre leurs 18 derniers matches de saison régulière: le 9e, Detroit, accuse en effet 18,5 victoires de retard sur Toronto.

La franchise canadienne a toutefois souffert dans la salle des Pistons: sous l'impulsion de DeMar DeRozan (42 pts), elle a pourtant compté jusqu'à 17 points d'avance, mais Blake Griffin (31 pts) a relancé Detroit dans la 4e période.

L'ancien joueur-vedette des Clippers a arraché la prolongation à la dernière seconde du temps réglementaire avec un panier à trois points. Mais Toronto a repris l'ascendant en prolongation et s'est imposé grâce au culot et sang-froid de Fred VanVleet, 24 ans.

Toronto participera pour la cinquième saison consécutive aux play-offs et avait atteint en 2016 la finale de conférence, perdue 4 à 2 contre Cleveland.

Houston enchaîne une 17e victoire de suite

Houston, meilleure équipe actuelle de NBA, continue de survoler la concurrence avec une 17e victoire consécutive obtenue sans forcer mercredi à Milwaukee (110-99). Les Rockets qui ne se sont plus inclinés depuis le 26 janvier, évoluent dans une autre galaxie.

Comme souvent, ils ont fait l'essentiel des dégâts avec leur adresse à trois points (14 tirs primés réussis) et comme souvent James Harden a réussi un match digne d'un MVP, le titre de meilleur joueur de la saison qui lui tend les bras.

«The Beard» (littéralement la barbe) a fini la rencontre avec 26 points, cinq rebonds et six passes décisives. Il a certes perdu son explosif duel avec le phénomène grec de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo (30 pts), mais il a été décisif lorsque son équipe a montré quelques signes de fatigue en début de match et en 3e période.

Houston qui, avec 17 victoires, réussit la deuxième plus longue série du genre de son histoire, va devoir toutefois hausser son niveau de jeu pour préserver son invincibilité: les Rockets se rendent en effet vendredi à Toronto, leader de la conférence Est et première équipe qualifiée pour les play-offs. (afp/nxp)