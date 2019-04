«Toujours quelque chose d'extraordinaire»

Le «nouveau Lausanne-Sport» fait énormément d'efforts pour améliorer son attractivité et renforcer la «culture club». La direction marketing du LS multiplie les actions envers les autres clubs vaudois, mais aussi la population du canton. En point de mire, bien sûr, l'inauguration du nouveau stade de la Tuilière à l'été 2020. Ses 12'000 places attendent le plus de spectateurs possible et le LS cherche à consolider sa base de supporters, et même évidemment à l'augmenter.

Pour renforcer encore plus son identité et montrer que le LS est fier de son histoire, la direction du club a décidé de créer un «club des anciens», qui se sont rencontrés pour la première fois ce vendredi avant le match entre le LS et Winterthour. Pour ce rendez-vous initial, de véritables légendes comme Stéphane Chapuisat, Erich Burgener et Robert Kok ont répondu à l'appel. Oscar Londono était là aussi, tout comme Anthony Favre et une vingtaine d'autres anciens joueurs, dont Erich Hänzi.

Le blond latéral gauche, au LS de 1993 à 2000, est resté dans toutes les mémoires pour son côté combatif et teigneux. Le public de la Pontaise l'adorait et ne manquait pas une occasion de lui manifester son amour. Aujourd'hui talent manager à Young Boys, Hänzi sourit de ces marques d'affection, qui se manifestent encore aujourd'hui: «J'ai toujours tout donné sur le terrain, je n'ai jamais abandonné et c'est peut-être ça que les gens appréciaient, je ne sais pas...»

Tout ce petit monde s'est retrouvé pour une visite du nouveau stade de la Tuilière, emmenée par Robert Mohr, architecte à la Ville de Lausanne et responsable des travaux. Un tour de l'enceinte, un apéro après et pas mal de souvenirs à se raconter. Un joli programme, appelé à se répéter de nombreuses fois. (nxp)