Un club turc réalise 22 transferts en 120 minutes

Deux heures pour 22 transferts: qui dit mieux? C’est l’exploit réussi jeudi par le club turc d’Elazigspor. Avant-dernier de deuxième division, la formation de l’est du pays a fait chauffer les stylos en dernière minute pour tenter de se sauver de la relégation. Parmi les arrivées, celle de Boubacar Traoré, dont nous avions raconté la galère dans le foot business en marge des Football Leaks:

https://interactif.24heures.ch/2018/boubacar/

Elazigspor était interdit de transferts par la fédération turque. Mais la sanction a été levée 120 minutes avant la clôture du mercato dans le pays. Du coup, les dirigeants – qui avaient tout de même pris les devants et les contacts – se sont démenés et ont conclu 12 transferts fixes et 10 prêts avant le gong.

World Record Alert ????



Elaz??spor managed to transfer 22 players in just one hour following the lifting of their transfer ban, breaking the record in the process.



It took me three tweets to fit all the names in ????



????Ahmet Solakel

????Bakemenga

????Emir Gökçe

????Murat Ceylan