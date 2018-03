Un gang de voleurs de sacs à main arrêté

Trois personnes ont été arrêtées mardi soir à Fribourg suite à des vols de sacs à main et d’effets personnels dans un établissements public. Un homme de 20 ans, qui opérait avec deux complices, a été appréhendé près de la gare avec des téléphones portables et des cartes bancaires vers 19 heures.

Quatre heures plus tard, deux individus plus âgés - munis d'un natel volé - ont été stoppés sur la route de Morat suite à l'appel d'un employé du même établissement. Ils ont tous été conduits au poste de police de Granges-Paccot. Auditionné, le plus jeune a reconnu les faits. Les deux autres ont nié avoir commis un quelconque vol. (jsa/nxp)