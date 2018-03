Un premier tiers qui coûte cher pour les Devils

En NHL, les New Jersey Devils ont perdu 4-2 à Anaheim sur la glace des Ducks. Ils restaient pourtant sur trois victoires consécutives. Nico Hischier n'a pas marqué de point alors que Timo Müller était surnuméraire.

Les Devils ont payé cher une mauvaise entame de match puisqu'ils étaient menés 2-0 après moins de sept minutes de jeu. Mais ils restent dans la course pour une place en play-off dans la Conférence Est.

FINAL: We take down the Devils, 4-2, and move BACK into third place in the Pacific Division! #LightThatLamp pic.twitter.com/4KTVe12Q76