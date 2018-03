Un premier titre pour Osaka

Naomi Osaka a décroché le premier titre de sa jeune carrière dimanche dans le prestigieux tournoi d'Indian Wells. La Japonaise de 20 ans s'est imposée 6-3 6-2 en finale face à sa contemporaine russe Daria Kasatkina.

Révélation de l'année 2016 pour la WTA, Naomi Osaka a nettement dominé les débats dans une finale qui n'aura duré que 70 minutes. La Japonaise, qui avait écrasé le no 1 mondial Simona Halep 6-3 6-0 en demi-finale, a concédé un seul break dimanche, dans le premier jeu.

Ce sacre inattendu permettra à Naomi Osaka de passer du 44e au 22e rang mondial, son meilleur classement. Daria Kasatkina se retrouvera quant à elle à la 11e place du classement WTA. Elle figurait en 19e position avant ce tournoi.

Naomi Osaka is the first unseeded champion - and first player to win seven matches - in Indian Wells since Kim Clijsters in 2005 #BNPPO18 pic.twitter.com/YwkMcfaDFr