Un quart d’heure de feu a suffi au bonheur du LS

Il peut s’en passer des choses en deux semaines. Avant la trêve internationale, le Lausanne-Sport avait pris congé de ses supporters sur un nul 0-0 un peu frustrant, tant il avait eu de la peine à concrétiser sa domination et sa possession du ballon. Giorgio Contini a donné quelques jours pour souffler à ses hommes, qu’il a retrouvés en pleine forme. La preuve? Après onze minutes vendredi soir, le LS menait déjà 0-3 sur le terrain du FC Aarau.

Un début en fanfare qui doit beaucoup à trois Vaudois: Aldin Turkes, Andi Zeqiri et Stjepan Kukuruzovic. Le dernier nommé a botté un corner et un coup franc entre la 3e et la 8e minutes. Le premier sur la tête de Turkes, le second sur celle de Zeqiri. Les envois des deux attaquants étaient puissants et précis: 0-2. Le troisième but? Un centre à ras terre signé Zeqiri, une reprise de Turkes: le match était plié avant qu’il n’ait commencé.

Pas de calculs

Dans un Brügglifeld rapidement éteint, les visiteurs ont eu le mérite de continuer à aller de l’avant. Les calculs? Non merci. Une attitude conquérante plaisante à voir, mais qui a surtout conduit les Lausannois à connaître quelques sueurs froides.

Mécontent de la performance de ses joueurs, Patrick Rahmen procédait à… trois changements à la pause. Un renouveau qui trouvait du sens moins de cinq minutes après le retour des vestiaires. Le nouvel entrant Patrick Rossini adressait un centre dangereux que Per-Egil Flo, en taclant, envoyait directement dans ses propres filets.

Une très mauvaise entrée en matière qui a failli coûter cher au Lausanne-Sport. Dans la foulée, Elsad Zverotic, seul face à Thomas Castella, gaspillait une chance en or de faire enter ce duel dans une autre dimension. Les Argoviens ont poussé et se sont créé plusieurs grosses occasions supplémentaires, sans jamais inscrire ce deuxième but qui aurait sans doute fait trembler leur adversaire.

Reste que, dans des circonstances pas forcément évidentes, le LS a fait le job. Les Lausannais n’avaient pas battu une seule fois le FCA la saison dernière. Sur les deux confrontations de ce premier tour, ils ont pris six points et inscrit huit buts. Être plus gourmand que ça serait contre-productif. Avant les quatre autres rencontres du week-end, le leader vaudois compte donc quatre longueurs d’avance sur Grasshopper, qui se déplace à Schaffhouse samedi soir.

Aarau - Lausanne-Sport 1-3 (0-3)

Brügglifeld, 2900 spectateurs. Arbitre: Sandro Schärer.

Buts: 3e Turkes 0-1; 8e Zeqiri 0-2; 11e Turkes 0-3; 50e Flo, autogoal 1-3.

Aarau: Ammeter; Giger, Leo, Thaler, Mehidic; Zverotic, Serey Dié; Spadanuda (46e Alounga), Neumayr (81e Rrudhani), Misic (46e Pepsi); Maierhofer (46e Rossini). Lausanne-Sport: Castella; Boranijasevic (46e Gétaz), Loosli, Nganga, Flo; Kukuruzovic; Geissmann, Schneuwly (87e Oliveira); Dominguez (58e Ndoye), Turkes, Zeqiri (78e Puertas). Entraîneur: Giorgio Contini.

Avertissements: Leo (30e, jeu dur), Zeqiri (35e, jeu dur), Serey Dié (37e, antijeu), Dominguez (45e, jeu dur), Maierhofer (45e, jeu dur), Gétaz (67e, antijeu). Expulsion: Serey Dié (93e, jeu dur, deuxième avertissement).