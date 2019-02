Un quatuor suisse au pays des mousquetaires

Ils sont quatre, et rien que l’image peut faire sourire. Quatre comme les mousquetaires de Dumas, soudain moulés dans le maillot de mercenaires suisses. Un quatuor hétéroclite, multi-âge, joliment réuni par les aléas du WorldTour.

En se retirant de la scène mondiale à fin 2018, l’équipe BMC a malgré elle relancé le marché. Et deux de ses membres, Stefan Küng et Kilian Frankiny, ont filé vers l’équipe de Steve Morabito et Sébastien Reichenbach.

De quoi donner une solide touche helvétique à une formation qui s’est certes ouverte, mais reste profondément ancrée dans l’Hexagone. «Il semble loin le temps où j’étais l’un des trois étrangers sur une trentaine de coureurs», sourit Steve Morabito. L’actuel porteur du maillot de champion de Suisse a ouvert la voie en 2015.

Le Chorgue de 36 ans avait ensuite convaincu son pote d’entraînement Sébastien Reichenbach de le rejoindre il y a trois ans. Et le voilà qui a encore sévi la saison dernière, jouant un rôle important dans ces transferts. «Je ne me considérerais jamais comme un directeur sportif. Mais c’est un monde avec peu de place. C’est comme un entretien d’embauche. Plein de monde postule, et certaines recommandations ont un peu plus d’impact.»

Mais avant de suivre les conseils de son vieux lion, le tout aussi rusé Marc Madiot, manager historique de l’équipe FDJ, s’est d’abord laissé séduire par les qualités de ses deux recrues. Le Haut-Valaisan Kilian Frankiny lui avait tapé dans l’œil il y a bien longtemps.

«Je l’avais vu il y a plusieurs années au Tour de l’Ain, mais je venais de rejoindre la filière BMC Development.» Devenu pro et désormais libre, celui qui mettait Enric Mas (2e de la dernière Vuelta) dans le vent chez les espoirs a retrouvé sa vieille amourette: une équipe française ou son rôle sera d’épaule le leader Thibaut Pinot en montagne, et plus si affinités sur le bitume.

«Humbles et fiables»

Quant à Stefan Küng (voir ci-dessous), il faisait l’objet de toutes les convoitises. «J’aime beaucoup les Suisses», nous avait confié Madiot lors du dernier Tour de France, alors que la signature du rouleur Thurgovien venait d’être apposée. «Ils sont humbles et fiables, regardez Sébastien Reichenbach avec Thibaut Pinot.»

Depuis son arrivée, le Martignerain ne quitte en effet plus le principal atout français pour les grands tours, alors qu’il semble parfaitement capable d’endosser ce costume lui-même - il le sera d’ailleurs peut-être sur le prochain Tour de Romandie.

Le choix de Groupama-FDJ peut surprendre de la part des meilleurs cuissots suisses. Ils le justifient pourtant pleinement. «Quand les coureurs français se moquent de notre accent, on utilise des mots qu’ils ne comprennent pas», se marre Sébastien Reichenbach. Car l’ambiance est ici plus axée sur la camaraderie pour préparer le terreau à la performance pure.

Il insiste: «La structure est très familiale, déjà dans le management avec la famille Madiot. La stabilité du sponsor depuis 20 ans place tout sur une base amicale. Il n’y a pas de retour sur investissement recherché sur le court terme.» La volonté est au contraire de refléter un groupe sportif formé de jeunes cyclistes bien dans leur peau et leur tête.

«La différence avec BMC est énorme», corrobore Frankiny, qui découvre sa deuxième équipe pro à 25 ans. «Côtoyer Tejay Van Garderen ou Richie Porte m’a toujours paru plus délicat tant il y avait de respect pour les meilleurs. Quand tu es jeune et que tu débarques, tu oses à peine leur parler. C’est plus facile d’arriver dans un groupe comme celui-là, d’autant plus que je connais bien Steve pour avoir souvent roulé avec lui à l’entraînement, et Stefan depuis la formation BMC. En clair, il y a moins de stress.»

La tête dans les bouquins

Mais aussi beaucoup de plaisir, comme l’explique le vétéran Morabito, qui quittera le peloton en fin d’année: «On parle quand même d’une équipe qui incite ses coureurs à faire des cours à côté. On a des «BAC ++» dans l’équipe, des ingénieurs, et le sponsor y gagne, car il soutient des coureurs qui n’ont pas seulement la tête dans le guidon. On sait lire des bouquins. On est assez studieux, assez cultivé pour parler d’autre chose que du vélo. À table, on parle de tout: voyages, vin, politique et de géographie quand d’autres équipes parleront gonzesses, grosses voitures et vélo.»

Pour les anciens, la recette fonctionne. Pour les jeunes comme Frankiny et Küng, le choix paraît plus que porteur.

(nxp)