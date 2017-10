Un troisième quarter fatal à Utah

Le départ à Houston de Chris Paul a, semble-t-il, bien été digéré aux Clippers. Victorieux 102-84 du Jazz de Thabo Sefolosha, l'équipe de L.A. a cueilli une troisième victoire en trois rencontres.

Utah a perdu toutes ses illusions dans le troisième quarter. Mené 42-41 à la pause, le Jazz a concédé un partiel de 18-2 pour perdre totalement le fil de cette rencontre. Avec un pauvre 7 sur 28 à 3 points, Utah n'a pas témoigné d'une adresse suffisante pour éviter une deuxième défaite en quatre rencontres.

Venu du banc, Thabo Sefolosha a joué 26 minutes pour inscrire 11 points - 4 sur 7 au tir et 2 sur 2 au lancer-franc - et pour prendre... 12 rebonds. Crédité d'un différentiel de -9, le Vaudois et ses coéquipiers auront l'occasion de se racheter ce soir déjà à Phoenix. (ats/nxp)