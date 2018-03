Une 82e victoire pour Lindsey Vonn

L'Américaine s'est imposée devant Sofia Goggia qui remporte le globe de la spécialité pour 3 points.

Sur un tracé raccourci en raison des chutes de neige et du brouillard qui a perturbé le programme initial, Lindsey Vonn a fait parler sa science de la glisse. Hormis une petite erreur en bas de piste, la speed queen de St-Paul n'a pas tremblé.

Avec ce 82e succès en Coupe du monde, le 43e en descente, Lindsey Vonn n'est plus qu'à quatre victoires du record d'Ingemar Stenmark et ses 86 bouquets. De quoi motiver plus que jamais celle qui chasse cette marque depuis longtemps.

La meilleure Suissesse, de manière assez surprenante, s'appelle Jasmine Flury. La Grisonne, 5e, réussit son meilleur résultat dans la discipline, puisqu'elle restait jusqu'ici sur une 6e place à Bad Kleinkirchheim. Deux autres Helvètes sont parvenues à entrer dans les points (réd: seules les 15 premières gagnent des points). Corinne Suter s'est classée 12e et Wendy Holdener 14e.

Déception en revanche pour Michelle Gisin et Lara Gut. La championne olympique du combiné a pris une faible 16e place, tandis que la Tessinoise n'a pas rallié l'arrivée. Il semble d'ailleurs temps que la saison de Lara Gut se termine. Sur une courbe pourtant typée Super-G en appui pied gauche et donc totalement dans ses cordes, la Tessinoise a pris la piste «à l'envers» à tel point que les observateurs ont eu de la peine à comprendre comment elle avait réussi ce tour de force.