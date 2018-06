Une belle carte à jouer pour Gavranovic et Embolo

Le Tessinois emmènera l'attaque de l'équipe de Suisse face au Japon dans l'ultime match de préparation avant l'envol vers la Russie.

Le buteur du Dinamo Zagreb sera l'homme de pointe devant une ligne de trois formée de Xherdan Shaqiri, de Remo Freuler et de Breel Embolo. Introduit à la pause dimanche dernier à Villarreal lors du nul contre l'Espagne (1-1), ce dernier a peut-être une carte à jouer sur ce flanc gauche qui est, sur le papier, dévolu à Steven Zuber dont la saison avec Hoffenheim ne fut pas une franche réussite.

En ligne médiane, Granit Xhaka, huit jours après le coup reçu à son genou gauche à l'entraînement, fera la paire avec Valon Behrami. En defense, Vladimir Petkovic a reconduit le duo formé par Fabian Schär et par Manuel Akanji dans l'axe. Enfin, c'est Roman Bürki qui défendra la cage.

On le sait, le capitaine Stephan Lichtsteiner fêtera sa 100e sélection à l'occasion de ce Suisse - Japon. Xherdan Shaqiri honorera, pour sa part, sa 70e cape. Le Bâlois a sans doute l'espoir d'inscrire ce soir son 21e but en équipe de Suisse, un bonheur qu'il n'a plus connu depuis une année, à un jour près. Sa dernière réussite en sélection remonte, en effet, au 9 juin 2017 aux Féroé.

L'équipe de Suisse évoluera dans la composition suivante au Cornaredo (coup d'envoi: 19.00): Bürki; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Freuler, Embolo; Gavranovic. (ats/nxp)