Une équipe de Suède sans surprise et sans émotion

Janne Andersson n’est pas un fervent de la communication. Lundi, pour sa dernière apparition publique avant d’affronter la Suisse, le sélectionneur suédois a fait ce qu’il maîtrise le mieux: cacher ses émotions. Ce n’est en effet ni dans son langage corporel ni dans son expression orale que la Suisse pourra discerner d’éventuelles failles chez son adversaire.

Le message du coach se résume en trois points. Premièrement, la Suède n’est pas favorite et elle en est heureuse. Elle ne se sent jamais aussi à l’aise que quand elle porte le costume du petit, quand elle n’a rien à perdre. Deuxièmement, ses joueurs, individuellement et en équipe, devront se dépasser pour espérer se qualifier pour les quarts, une vérité qu’il répète depuis le début du Mondial avec la régularité d’une bigote égrenant son chapelet.

Troisièmement, le fait que ce match tombe, jour pour jour, vingt-quatre ans après la qualification historique des Jaunes pour les demi-finales du Mondial aux États-Unis ne fait naître aucune émotion particulière, «de toute manière, c’est tellement loin». Le Suédois ne va quand même pas tomber dans la nostalgie. Une froideur aux antipodes du mode de vie détendu de l’équipe dans son camp de base sur les bords de la mer Noire. Comme si rien d’autre que le jeu ne méritait d’être commenté. Et encore.

Aujourd’hui, la Suède ne devrait donc pas faire de révolution. Même s’il n’a rien voulu confirmer, Janne Andersson va probablement reconduire le fameux 4-4-2 très compact qu’il affectionne. Si son bloc défensif ne devrait pas bouger, le milieu sera quelque peu modifié. Suspendu, le central droit Sebastian Larsson devrait être remplacé par Anders Svensson. Un changement, mais pas un bouleversement, le second ayant déjà relayé le premier, blessé, lors de la victoire 3 à 0 face au Mexique. Une permutation entre les deux milieux centraux – Albin Ekdal passerait à droite et Svensson à gauche – ne serait pas à exclure, selon plusieurs observateurs.

Pour le jeu en lui-même, c’est avec joie que les Jaunes s’apprêtent à laisser à la Suisse le soin de dicter le rythme, avant d’essayer de la surprendre en contre. Quant aux suspensions de Schär et de Lichtsteiner, ce n’est pas forcément un avantage, puisqu’ils «seront remplacés par de bons joueurs». Lundi, le capitaine du Drakkar n’avait vraiment pas envie de plaisanter. (24 heures)