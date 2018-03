Une équipe de Suisse toujours en progrès

La Suisse a terminé la saison de Coupe du monde au 2e rang du classement des nations derrière l'intouchable Autriche. Les Helvètes ont ainsi fait mieux que l'an dernier où ils avaient terminé derrière l'Autriche et l'Italie.

Avec 8441 points, la Suisse obtient 2149 points de plus que l'année précédente. La progression est constante pour Swiss-ski puisque la Suisse était quatrième de ce même classement il y a deux ans. Un score qui doit beaucoup aux résultats des dames qui ont fini à seulement 134 points de la «Wunderteam».

L'Autriche a fait le plein chez les hommes grâce notamment à Marcel Hirscher et des messieurs costauds avec 5839 points. La Suisse est troisième (3689), devancée par la Norvège. Les Autrichiens, vainqueurs cette année avec 10'725 points, dominent ce classement depuis 1990!

Réel optimisme

La Suisse a remporté sept courses, quatre chez les messieurs et trois chez les dames. Beat Feuz a enlevé trois descentes, alors que Ramon Zenhäusern a obtenu le premier succès de sa carrière lors du city event de Stockholm. Du côté des dames, Wendy Holdener a triomphé à domicile à l'occasion du combiné de Lenzerheide, Lara Gut a brillé lors du Super-G de Cortina et Jasmine Flury a surpris tout le monde en Super-G à St-Moritz.

Mais l'avènement de Michelle Gisin, la constance de Wendy Holdener et l'émergence des slalomeurs ont de quoi faire naître un réel optimisme pour la saison prochaine. Les podiums de Daniel Yule, Luca Aerni et Ramon Zenhäusern sont là pour démontrer que le ski suisse est en phase ascendante.

Les jeunes poussent

La blessure de Mélanie Meillard a freiné la progression d'une athlète appelée aux grands honneurs dans un avenir proche. Et son grand frère Loïc est passé tout près de son premier podium en Coupe du monde lors du géant d'Are. Ces deux-là devraient être tout devant dans sept mois pour la reprise de la saison à Sölden.

Et les jeunes sont en train de pousser derrière. Les performances du sextuple champion du monde juniors Marco Odermatt lors des finales (trois top 15) sont là pour attester de la bonne santé de la formation helvétique. Une jeune femme comme Aline Danioth a également tous les atouts pour réussir. Ne pas oublier non plus la Valaisanne Camille Rast qui a été ennuyée toute la saison par des problèmes de santé et qui pourra bénéficier d'une bonne préparation cet été.

