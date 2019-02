Une médaille éternelle pour Holdener, une championne en or

À croire que le poids des attentes glisse comme le vent sur le spandex de Wendy Holdener. Une combinaison saillante, parfaitement imperméable aux affres de la pression comme aux emballements de la foule. La voilà qui enfile un dossard doré double épaisseur: elle a conservé à Åre son titre de championne du monde de combiné, deux ans après son triomphe à Saint-Moritz. «C’est un soulagement incroyable, lançait la Schwytzoise, rayonnante d’un bonheur sincère. C’est bon, je l’ai fait, j’ai gagné. Mais c’était dur, je vous assure. Encore jeudi soir et puis vendredi matin, j’avais un mauvais sentiment. Et puis dès que la machine s’est mise en route, j’ai pu me concentrer sur mon plan.»

Comme si c’était une formalité, la Suisse du ski voyait son enfant chéri embrasser l’or avant même le départ. C’est vrai qu’elle n’avait jamais déçu les espoirs placés en elle, au grand jamais, toujours à l’heure de ses rendez-vous avec les médailles. Et qu’en l’absence de Mikaela Shiffrin comme de la championne olympique Michelle Gisin, la brindille d’Unteriberg voyait s’ouvrir une voie royale. «Je savais que j’étais dans le coup, que j’avais toutes les cartes en main pour bien figurer, confirmait Holdener. Je n’avais plus qu’à livrer la marchandise.»

Une lutte incroyable

Mais c’était un peu vite oublier la progression stratosphérique de Petra Vlhova (23 ans), aux avant-postes toute la saison et dauphine de Holdener vendredi. Les deux femmes se sont livré une lutte incroyable d’intensité: des virages tronçonnés, des velléités acharnées, des élans bichonnés. Et finalement trois centièmes d’avance en faveur d’«Unser Wendy», au bout d’un suspense digne des thrillers de Stieg Larsson, natif du coin. «Après la descente, je me suis dit que j’aurais pu faire mieux, je n’étais pas totalement satisfaite, expliquait la championne. Alors mon serviceman m’a dit: «Maintenant tu n’as plus le choix, tu vas devoir prendre tous les risques en slalom». Et finalement c’était peut-être plus simple comme ça, je n’avais pas à me poser de questions.»

«C’est une très belle sensation que de rejoindre ces géantes de notre sport»

Et toujours cette solidité stupéfiante, ce relâchement quasi caribéen. Comme Marielle Goitschel, comme Erika Hess, comme Janica Kostelic, Holdener conserve son titre en combiné. «C’est une très belle sensation que de rejoindre ces géantes de notre sport, savourait-elle. À vrai dire c’est un peu surréaliste. Dans le portillon de départ, j’étais fière de porter ce dossard de championne du monde. Et je suis encore plus fière de lui avoir fait honneur.» Un panthéon qu’elle habitera pour l’éternité: vendredi à Åre, c’est sans doute le dernier titre mondial féminin dans la discipline polyvalente qui a été décerné. En disgrâce auprès de la FIS, l’épreuve historique du ski alpin ne devrait plus être au programme à Cortina en 2021. «C’est vraiment triste, parce que c’est une épreuve où tout peut se passer et que je trouve intéressante pour le public, regrettait Holdener. Mais peut-être que la FIS pourrait trouver une solution intermédiaire, en ne programmant le combiné que lors des grands événements, et pas pendant la saison de Coupe du monde.» Un vœu pieux, au cœur de la nuit polaire. Reste que si la Fédération faîtière du sport roi de nos hivers prêtait oreille attentive au ressenti de ses athlètes, ça se saurait. (24 heures)