Vincent Luis sacré à Lausanne

Disputé dans des conditions idylliques au sud de Lausanne, entre Ouchy et Vidy, la finale masculine des World Triathlon Series a sans surprise sacré Vincent Luis. En tête du championnat du monde à l’entame de la dernière épreuve, le Français a tant bien que mal géré sa course pour décrocher le titre de champion du monde qui récompense le meilleur triathlète de l’année. Dans le groupe de tête durant les trois épreuves – 1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied – Luis se contentait dans un premier temps de caler son allure sur celle de ses concurrents. Ces derniers ont beau eu tenté de durcir la course pour faire craquer leur adversaire, celui-ci est resté parfaitement serein jusqu’à l’entame du dernier tour de course à pied. Là, l’Espagnol Mario Mola, triple tenant du titre, plaçait une attaque qui allait le mettre difficulté. Au final, le nouveau champion du monde s’est laissé décrocher en continuant à gérer pour se classer cinquième, en levant le pied en fin de parcours pour terminer tranquillement son pensum. Tout devant, c’est le Norvégien Kristian Blummenfelt, échappé lors de l’épreuve de course à pied pour ne plus lâcher la tête, qui a remporté la dernière épreuve de la saison (1:50:48). Côté suisse, Andrea Salvisberg et Adrien Briffod ont terminé respectivement au 14e et 15e rangs.