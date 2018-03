Virginia éliminé, surprise historique pour le sport US

L'université de Virginie, favorite pour le prestigieux titre en NCAA, a été éliminée d'entrée vendredi dans ce qui est déjà présenté comme l'une des plus grandes surprises de l'histoire du sport américain.

Virginia s'est inclinée 74 à 54 face à l'université de Maryland Baltimore County (UMBC). Il s'agit de la première défaite d'une tête de série numéro 1 face à une équipe classée seulement 16e. «Ils nous ont botté les fesses, il n'y a même pas eu de match, c'est une déroute historique», a admis l'entraîneur de Virginia, Tony Bennett.

Virginia avait terminé la saison régulière avec un bilan de 31 victoires contre 2 défaites et avait remporté le prestigieux tournoi de l'Atlantic Coast Conference. UMBC avait de son côté arraché sa qualification pour la phase finale du Championnat NCAA grâce à un panier à trois points à moins d'une seconde de la sirène en finale de l'America East.

UMBC 65, Vermont 62 final. Here is the winning shot from my seat. Going to miss this stuff. pic.twitter.com/CMa2y4DlCR