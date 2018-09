Vladimir Petkovic: «On doit rester là-haut»

Ce mois de septembre offre un enchaînement particulier pour l’équipe de Suisse, avec un match officiel pour débuter et un amical «de prestige» pour enchaîner. Après avoir aligné la meilleure équipe possible samedi face à l’Islande, Vladimir Petkovic va-t-il faire un peu tourner mardi à Leicester (21h)? La réponse est oui. «Il y aura des modifications dans l’équipe de départ, je vous le confirme. Combien? On verra. Mais des joueurs auront l’occasion de se montrer ce qu’ils savent faire», a dévoilé le «Mister».

Cette rotation attendue ne veut cependant pas dire que ce match est pris à la légère par l’encadrement de l’équipe de Suisse. «Il s’agit d’un match très important. Je n’aime pas parler de rencontres amicales. On doit confirmer notre bonne prestation face à l’Islande», a appuyé Vladimir Petkovic, qui a apprécié l’attitude de son équipe samedi à Saint-Gall. «Ce qui m’a particulièrement plu, c’est le football rapide que nous avons appliqué par moments. On doit le développer encore, aller plus loin dans ce domaine. On peut s’améliorer et on a commencé à le faire. Pour l’instant, on a passé la première haie, c’est tout. Nous avons élevé le niveau de notre jeu et nous devons rester là-haut, ne pas abaisser nos standards.» (nxp)