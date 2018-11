Vladimir Petkovic: «Yvon Mvogo va jouer»

Surprise dans la salle de presse du Cornaredo: Vladimir Petkovic a répondu à une question! Habituellement, le «Mister» garde à la veille des matches le silence le plus strict concernant la composition de son équipe, mais il a cette fois livré un message clair. «Yvon Mvogo va jouer contre le Qatar», a répondu le sélectionneur à la question d’un journaliste fribourgeois.

Pourquoi donc Vladimir Petkovic a-t-il effectué ce choix? «Parce que c’est le plus grand de tous nos gardiens par la taille», a-t-il lâché avec son petit sourire en coin, avant de se faire plus sérieux. «Yvon a fait un bon match en Islande, il a mérité de continuer à jouer. Ce n’est pas un choix contre Yann Sommer, ou pour le ménager, mais bien un choix pour Yvon. Il a gagné le droit d’avoir une nouvelle chance», a enchaîné le «Mister». Impeccable pour sa toute première sélection en Islande (victoire 1-2), le gardien fribourgeois (24 ans) va donc enchaîner les titularisations.

Petkovic reste très évasif

Pour le reste, le sélectionneur est resté plus évasif. «Ricardo Rodriguez ne s’est pas entraîné avec le groupe mardi, mais il a travaillé à l’hôtel. Pour ce qui est du match, il y a beaucoup d’interrogations sur l’état de santé de plusieurs joueurs, qui sont incertains. Ce que je sais, c’est que nous voulons emmagasiner de l’énergie positive avec une victoire», a expliqué le sélectionneur.

Egalement interrogé sur le duel qui va opposer Kevin Mbabu et Michael Lang pour le poste de latéral droit, Vladimir Petkovic est resté évasif. «Les deux ont montré dernièrement qu’ils méritaient de jouer. J’espère qu’ils vont continuer à me faire douter pour ce poste, avec les autres aussi», a lâché le «Mister», en faisant référence à Stephan Lichtsteiner, Florent Hadergjonaj et Silvan Widmer, les autres prétendants. (nxp)