Wawrinka dans le dernier carré à Rotterdam

Stan Wawrinka (ATP 68) s’est qualifié vendredi pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Rotterdam (Dur/2 millions de dollars) en battant le Canadien Denis Shapovalov (ATP 15) en deux sets 6-4 7-6 (7/4).

Après son très bon match contre Milos Raonic, mercredi, le Vaudois de 33 ans a encore produit un tennis de très haut niveau face au jeune Canadien de 19 ans, même si la fin de match a été un peu laborieuse.

Dans le premier set, Wawrinka s’est montré très solide au service et dans l’échange laissant souvent le Canadien loin de la balle. Après avoir manqué deux balles de break à 1-1 déjà, le Vaudois a pris le service de son adversaire à 4-4 sur un passing de revers monstrueux. Il a ensuite confirmé son break et emporté la première manche.

Le début du second set a été encore plus difficile pour Shapovalov. Breaké d’entrée, il était rapidement mené 4-1 après un nouveau break de « Stan the Man ». Dès lors, Wawrinka s’est un peu laissé aller.

Shapovalov a récupérer le point en prenant le service de son adversaire directement derrière et est même revenu à égalité en breakant à nouveau à 5-4. Stan Wawrinka a encore eu une chance à 5-5 avec deux balles de break pour lui, mais le Canadien a bien servi et les deux hommes sont allés jusqu’au tie-break.

Un tie-break où le Suisse a repris les choses en main. Il s’est imposé sur sa deuxième balle de match, en 1 heures 29. En demi-finale, il affrontera le vainqueur du duel entre le Japonais Kei Nishikori (ATP 7) et le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 38) qui se disputait vendredi en fin de soirée. (nxp)