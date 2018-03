Xhaka découvrira la Russie avant l'heure

Granit Xhaka découvrira les charmes de la Russie avant l'heure. Son équipe d'Arsenal se frottera en effet au CSKA Moscou en quarts de finale de l'Europa League.

Arsenal a éliminé l'AC Milan de Ricardo Rodriguez en 8e de finale, grâce notamment à un but de Xhaka jeudi au match retour à Londres. Le CSKA Moscou a pour sa part renversé une situation des plus compromises: battus 0-1 à domicile à l'aller, les Moscovites sont allés s'imposer 3-2 jeudi à Lyon. Le match aller de ce 8e de finale est prévu le jeudi 5 avril à l'Emirates Stadium, le retour à Moscou une semaine plus tard.

L'autre favori de cette compétition, l'Atlético Madrid, se mesurera au Sporting en quarts de finale. Les Colchoneros, qui disputeront le match aller à domicile, ont fait forte impression en 8e de finale en éliminant le Lokomotive Moscou sur un score total de 8-1... Leurs futurs adversaires portugais s'en sont quant à eux sortis de justesse face au Viktoria Plzen, passant l'épaule en prolongation jeudi en République tchèque.

Marseille, qui rêve de disputer la finale à Lyon (le 16 mai), aura un coup à jouer. Les Phocéens se frotteront au RB Leipzig du gardien fribourgeois Yvon Mvogo, qui ne devrait toutefois pas disputer ce double affrontement. Tombeur du Zenit St-Petersbourg au tour précédent, Leipzig aura l'avantage de recevoir au match retour. Le dernier quart de finale mettra aux prises la Lazio et Salzbourg. (ats/nxp)