Young Boys à nouveau face à un club de l'Est

Pour la troisième fois en une année, Young Boys doit affronter un très bon club de l'Est. Après avoir sorti le Dynamo Kiev, les Bernois s'attaquent mardi au CSKA Moscou en match aller des play-off de la Ligue des champions.

Il y a un an, les joueurs de la capitale avaient été déclassés par le Borussia Mönchengladbach. Défaits 3-1 à l'aller chez eux, les Bernois avaient sombré 6-1 au retour. Cette année, les choses ont changé. Malgré la perte de Denis Zakaria et du gardien Yvon Mvogo, l'entraîneur Adi Hütter possède un meilleur groupe que l'an dernier. Et le CSKA Moscou n'est pas Gladbach. Deuxième du dernier championnat de Russie derrière le vieux rival moscovite du Spartak, le CSKA ressemble aux deux équipes qu'YB a dominé au 3e tour de qualification cette année et l'an passé, le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Kiev.

Un état d'esprit

Si le Shakhtar misait sur la technique individuelle de ses joueurs, Kiev a plutôt évolué dans un style avec une bonne défense avec un marquage serré. Qu'attendre du CSKA? Sans doute un peu des deux. Ce qui est positif pour les Bernois, c'est l'état d'esprit des «jaune et noir» lorsqu'il s'agit de jouer contre une équipe de l'Est. Ils auraient pu devoir affronter des équipes comme Liverpool, le FC Séville ou Napoli.

Le 4-0 ramassé mercredi passé à domicile contre Thoune a également fait du bien aux Bernois, histoire de leur remettre les idées en place. Les Bernois n'ont pas été aidés par la petite polémique autour du possible départ de Yoric Ravet. Le Français s'est distingué lors des cinq matches d'YB comme le meilleur joueur de son équipe. L'intérêt de Freiburg est réel, mais le directeur sportif Christoph Spycher ne veut pas parler de ce transfert avant le 28 août et la pause dévolue aux équipes nationales. Et il faut aussi rappeler que contre Thoune, YB a manqué de chance et que Thoune a eu une réussite maximale. 0-3 à la mi-temps alors que les deux équipes ont bénéficié du même nombre de chances de but. Avec ou sans Ravet, Young Boys possède une réelle opportunité de participer à la Ligue des champions et de faire du bien au coefficient UEFA de la Suisse. Mais pour rejoindre Bâle, il faudra se montrer aussi bon que contre Kiev. (ats/nxp)