Yverdon Sport surpris par Bavois

Bekim Uka a osé! L’entraîneur de Bavois, qui ne change absolument jamais son système avec quatre défenseurs, trois milieux, deux ailiers et un attaquant, a chamboulé son dispositif pour le derby nord-vaudois de samedi face à Yverdon Sport. Le FCB a donc réservé une jolie surprise à son voisin, lui qui s’est présenté avec une ligne défensive renforcée, avec trois défenseurs centraux et deux latéraux. Le message ne pouvait pas être plus clair: Bavois était là pour blinder ses arrières et contraindre le leader de Promotion League au match nul.

Sauf que la rencontre a pris un tournant on ne peut plus original à la 9e minute. Miljan Dangubic a réalisé un immense travail pour remonter le ballon, le latéral bavoisan a servi Adrian Alvarez qui s’est joué de tout le monde pour ouvrir le score. Bavois n’avait plus gagné depuis sept matches et voilà qu’il menait sur le terrain de l’ogre yverdonnois. Le «mur rouge» a logiquement souffert face aux qualités d’un effectif qui n’en manque pas, mais il a plutôt très bien limité la casse en première période. Robin Enrico a dû sortir le grand jeu en face-à-face contre Norman Peyretti (39e) mais sinon, YS s’est montré trop brouillon pour trouver la faille.

Le salut du leader est venu d’une faute un peu maladroite de Timothie Zali à l’entrée de sa surface, qui a offert un penalty que le Grec Christos Aravidis s’est chargé de transformer (53e). La suite? Un nouveau long monologue yverdonnois, marqué notamment par la frappe sur le poteau de Fabio Morelli. Bavois s’est créé une seule vraie occasion pendant ce temps-là. Mais quelle opportunité! Après un long rush sur la droite, Mehmed Begzadic a cherché Aziz Demiri sur un centre en retrait. Le numéro 10 du FCB avait le hold up au bout du pied, mais il a été juste trop court sur ce coup-là.

Un final complètement fou

Bavois aurait pu y repenser longuement, puisqu’il s’est fait transpercer à dix minutes du terme sur une frappe plein axe de Fabio Morelli. Les visiteurs ont livré une belle résistance, ils ont réussi un match plein au regard de leur plan de jeu et… ils en ont été récompensés! Sur l’ultime occasion de la rencontre, alors que le gardien Robin Enrico était montré aux avants-postes, Adrian Alvarez a réussi à armer un tir au milieu d’un immense cafouillage et d’une marée de joueurs. Il a fallu l’avis de l’arbitre-assistant pour être certain que la balle avait bien franchi la ligne, ce qui était donc bel et bien le cas. 2-2. Un final complètement fou.

Yverdon Sport continue son parcours sans défaite (douze matches, neuf victoires), Bavois a retrouvé des couleurs et une âme: décidément, un derby nord-vaudois ne manque jamais de saveur.

Yverdon Sport - Bavois 2-2 (0-1)

Stade Municipal, 704 spectateurs. Arbitre: Tobias Thies.

Buts: 9e Alvarez 0-1, 53e Aravidis (penalty) 1-1, 82e Morelli 2-1, 94e Alvarez 2-2.

Yverdon: Martin; Maroufi, Sejmenovic, Le Neün, Vumbi; Caslei, Kabacalman (83e Lusuena); Peyretti (81e, Djacko), Zeneli (67e Morelli), Ninte; Aravidis (62e CIarrocchi). Entraîneur: Anthony Braizat.

Bavois: Enrico; Kurtic, Zali, Bühler, Chavanne (85e Savic), Dangubic; Bovay (78e Djalo); Demiri (91e, Ndebele), Begzadic; Alvarez, Gauthier. Entraîneur: Bekim Uka.

Avertissements: Aravidis (27e, jeu dur), Chavanne (37e, antijeu), Zali (52e, jeu dur), Begzadic (56e, antijeu), Maroufi (61e, jeu dur), Kurtic (75e, réclamations).