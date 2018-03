Zidane: «J'aurais aimé éviter la Juve»

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane, ancien joueur de la Juventus Turin, a donné son avis samedi sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions (3 et 11 avril), au lendemain du tirage qui a accouché d'une revanche de la finale 2017.

«J'ai passé cinq ans là-bas, c'est un club qui a été très important pour moi, pour ma carrière de footballeur, donc forcément ça me fait toujours quelque chose de jouer contre la Juve. J'aurais aimé éviter la Juve, pour plein de choses», a expliqué le technicien français en conférence de presse.

«Maintenant, le tirage a fait qu'on doit jouer contre la Juve et dès que ce rendez-vous va arriver, je me concentrerai pour ce match, comme tous les joueurs, et je ferai abstraction de tout ce que j'ai pu vivre là-bas. Même si je l'aurai toujours dans un coin de ma tête, quand le rendez vous sera là, on ne pensera qu'à ce match», a souligné Zidane.

Opposition de styles

Ce duel Juve-Real, avec le match aller à Turin le 3 avril, va mettre aux prises le finaliste des éditions 2015 et 2017 et les doubles champions d'Europe en titre, avec une belle opposition de styles entre la solide défense italienne et la puissance offensive espagnole.

«Je vois (la Juve) solide comme l'an dernier, et compétitive, comme toujours», a souligné Zidane. «La confrontation va être compliquée, difficile. Comme toujours dans ce genre de confrontations, ce sera 50-50. Nous jouerons le premier match là-bas et nous verrons bien», a dit le Français.

La saison sur deux matches

Distancé à 15 points du leader Barcelone en Championnat d'Espagne et éliminé en Coupe du Roi, le Real Madrid joue une bonne partie de sa saison sur ces deux matches face à la Juve. Mais Zidane a souligné que les rencontres de Liga, comme celle de dimanche soir contre Gérone, restaient importantes pour la dynamique de l'équipe merengue.

«Quand on regarde le classement, c'est vrai que ça peut être compliqué dans la tête, parce qu'il y a tellement de distance que ce sera difficile de revenir», a reconnu Zidane. «Mais moi, en tant que responsable de l'équipe, je dois transmettre l'idée que tous les matches sont importants, et qu'ils sont importants pour se préparer, de toute façon.»

(afp/nxp)