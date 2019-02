Zurich prépare bien Naples, Bâle en échec

Les Zurichois ont bien préparé leur 16e de finale aller d'Europa League, prévu jeudi prochain face à Naples. Les hommes de Ludovic Magnin ont pris le match par le bon bout. Ils ont ouvert le score dès la 7e minute, par leur jeune recrue géorgienne Kharabadze. Le FCZ a ensuite poussé pour doubler la mise, mais s'est fait contrer. Les Sauterelles ont d'abord trouvé la barre, avant d'obtenir et de transformer un penalty par Holzhauser à 8 minutes d'aller boire le thé.

Le FCZ a ensuite dû patienter et fini par faire la différence à la fin d'un match enlevé, où 32 tirs ont été tenté par les deux formations, pour le plus grand bonheur des 11'013 spectateurs. C'est le Danois Maxsø qui a réussi le but de la victoire à la 80e minute. Un succès confirmé cinq minutes plus tard par une réussite de Domgjoni, qui a profité d'une faute de main du portier Lindner. Pendant ce temps-là, Naples a été tenu en échec à Florence (0-0)...

Le public bâlois avait choisi de montrer son mécontentement de la gestion sportive de leur club, samedi. Ils ont déployé de grandes banderoles, avant de quitter leur tribune pendant de longues minutes. Les fans sont rentrés encore plus frustrés, car le FC St-Gall leur a joué un bien mauvais tour (1-1).

Das Transparent der Basler Fans, die damit wohl auf das Investment in Indien Bezug nehmen. Wir hingegen wollen in der Tabelle einen Schritt in die richtige Richtung machen - also nach vorne! #alleSGeh pic.twitter.com/EmLWCokDuG — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) February 9, 2019

Van Wolfswinkel a manqué une penalty en première période et c'est ensuite le Français Bakayoko qui a plongé le club rhénan encore plus dans la crise à la 86e minute. L'égalisation de Campo sur coup-franc dans les arrêts de jeu ne changera pas grand chose à la colère des supporters. Attention, Thoune n'est plus qu'à trois points et joue dimanche contre YB. Zurich est en embuscade à six longueurs. (nxp)