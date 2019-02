À Sous-Moulin, le LUC n’a eu aucune difficulté à se défaire de Chênois

Le déplacement de Genève pouvait-il se révéler piégeux pour le LUC? Pitoyable à Berne la semaine précédente, Chênois se devait de réagir dans le derby. Devant une bien petite poignée de spectateurs pour une telle affiche, les Vaudois ont passé l’obstacle sans trop de difficultés, la moindre des choses en regard d’un potentiel que la rencontre a confirmé fort différent de part et d’autre. Mais les hommes de Massimiliano Giaccardi ont bien failli se mettre eux-mêmes dans l’embarras lors de la deuxième manche.

Kvalen, homme du match

Alors qu’il maîtrisait les événements avec sérénité, grâce à la qualité de son bloc et de ses engagements, ainsi que sa force de frappe (25-18 18-15), le LUC a soudain pris l’eau, après la brève entrée conjointe de Feughouo (légèrement touché au genou, le Camerounais ne s’était entraîné que deux fois de la semaine) et de Chevallier, concédant cinq points d’affilée! Chênois en a profité pour s’offrir trois balles de set, à 24-22 et 25-24.

À chaque fois, les Genevois ont manqué leur service. «On a eu un petit trou. On s’endort un peu, on se relâche, et on se rend nous-même la partie plus difficile», expliquait Adrien Prével. Les Lausannois s’en sortiront grâce à un service canon et à une attaque musclée de Jonas Kvalen, l’homme du match à n’en pas douter: aligné pour une fois en opposition («Je voulais essayer cette option, qui peut porter ses fruits», expliquait Giaccardi), le gaucher norvégien a consciencieusement martyrisé la défense chênoise sur son aile droite.

Une solution qui mérite d’être reconduite. La troisième manche sera sans heurts, après un départ idéal (1-5), pour s’en aller vers un succès qui satisfaisait l’entraîneur des Vaudois: «Contre Chênois, qui joue toujours bien contre le LUC, c’est plus une question de cœur que de volley! On s’est fait un peu peur dans le 2e set, mais je suis content dans l’ensemble: on a vu que des situations de jeu travaillées à l’entraînement s’améliorent.» On dira néanmoins que c’est bien le fond de jeu supérieur des Lausannois qui a fait la différence.

À la hauteur

«Les deux équipes n’étaient pas dans la même dynamique. On voulait faire une partie claire, progresser. On a su se montrer agressif en réception. Je suis content de l’intensité que nous avons su mettre dans notre jeu», estimait Prével. Qui soulignait le «gros match de Jonas» et la «qualité du travail défensif de Björn Hoehne». Le Français a également mis sa pierre à l’édifice, de même que Reto Pfund à la passe. En somme, le LUC s’est montré à la hauteur de sa réputation, même s’il s’est vu rappeler qu’une évidente supériorité n’autorise pas à se montrer dissipé l’espace de quelques points. (nxp)