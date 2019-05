À Genève, «Stanimal» réussit toujours son entrée

Capable des plus beaux coups d’éclat et de quelques absences au fil de ses saisons, Stan Wawrinka est un joueur stable lorsqu’il évolue «à la maison». C’est simple, soit le Vaudois s’arrête en quarts de finale (2015, 2018) soit il y soulève le trophée (2016, 2017). Le public du Banque Eric Sturdza Geneva Open peut donc rejoindre le parc des Eaux-Vives le cœur léger: historiquement, «Stanimal» ne perd pas lors de son entrée en lice à Genève. Retour sur quatre deuxièmes tours (son statut de tête de série l’a toujours exempté du premier) qui n’ont pourtant pas tous été des longs fleuves tranquilles.

2015 – Dompter Rosol et ses provocations

Terrain lourd, froid de canard, la «grande première» de Stan Wawrinka sur le central du parc des Eaux-Vives en tant que frais vainqueur de la Coupe Davis n’est pas vraiment servie par les éléments. Un piège? Pas autant que le tennis kamikaze et le goût du conflit de Lukas Rosol. Le Tchèque est un drôle d’oiseau qui n’est jamais aussi dangereux que lorsqu’il navigue en terrain hostile. Il crache, s’encourage entre les services du Vaudois, envoie des balles dans le mauvais timing, toute la panoplie de roublard y passe. Face à un joueur qui a trop envie de bien faire, cette «cuisine» peut vite virer à l’indigestion. Heureusement, «Stanimal» reste calme et s’en sort en trois sets (6-4, 3-6, 6-3). «Tout ce que j’ai vécu l’année dernière m’aide à mieux gérer la pression», se félicite-t-il en sortant du court. Deux jours plus tard, la pluie et la patte gauche de Delbonis mettent fin à sa première aventure genevoise. Une défaite qui deviendra anecdotique dix-huit jours plus tard sur le central de Roland-Garros.

2016 – La démonstration contre Ramos-Vinolas

De ce match, il ne reste que deux bruits et une impression de plénitude. Durant cinquante-trois minutes d’une démonstration rare (6-1, 6-1), les spectateurs du parc des Eaux-Vives sont bercés par le chant des oiseaux et le bruit sourd des frappes de «Stanimal». C’est dire si la foule est admirative et si leur champion déroule une partition parfaite. «C’est vrai que l’ambiance était sereine, reconnaît le champion de Roland-Garros après coup. Mais le scénario du match a certainement joué sur l’ambiance. Et puis il y a le cadre. Ici, c’est un endroit magique. On a parfois l’impression de taper un dimanche matin dans un club idéal.» Quatre jours plus tard en finale, Stan Wawrinka s’offre enfin son premier titre sur sol suisse au bout d’une finale magnifique contre Marin Cilic. À Roland-Garros, il étirera sa belle forme jusqu’en demi-finale (Murray).

2017 – Une cheville qui tourne, la fête gâchée

Une année plus tard, la plénitude a laissé place à la détresse. Pas celle de Stan Wawrinka, parfaitement en jambes et qui s’en ira défendre son titre avec une belle autorité contre Mischa Zverev en finale. Non, le grand malheureux de cette édition se nomme Rogerio Dutra Silva. À 33 ans, il est dans la forme de sa vie, vient de s’installer dans le Top 100 et ses jambes de feu font de lui un terrien coriace. Sous un soleil radieux, le Brésilien est bien décidé à jouer sa chance à fond. Il a attendu la lumière toute sa carrière; alors affronter un triple champion du Grand Chelem chez lui, cela mérite bien une énorme débauche d’énergie. Malheureusement, à la sortie d’un passing bout de course, Dutra Silva se tord la cheville droite. Il tentera de reprendre, l’espace de deux points sur une jambe (5-2, ab.). Parfois le tennis est cruel.

2018 – La victoire du renouveau

Avec la pluie, le froid et les doutes qui entourent le retour à la compétition de Stan Wawrinka (trois défaites depuis février), ce premier tour contre Jared Donaldson appartient aux courageux et aux fidèles (6-3, 6-4). C’est en effet sous les lumières artificielles qu’ils retrouvent enfin un «Stanimal» conquérant, neuf mois après sa greffe de cartilage au genou. «C’est un immense soulagement après ces mois de galère», sourit le Vaudois au bout d'une performance qui valide tous ses efforts. «La différence est énorme par rapport à l’Australie. J’ai été capable de partir d’une position de défense et de repasser à l’attaque; ce qui est la base de mon jeu. Il y a même eu deux ou trois moments ce soir où j’ai aussi réussi à atteindre un beau niveau de relâchement. C’est très encourageant.» Une belle impression que la défaite contre Fucsovics au tour suivant ne parviendra pas à effacer. (nxp)