À la Coupe Spengler, tout a été prévu, même les blessures

Après avoir reçu un puck sur la main lors d’une rencontre face au TPS Turku, le joueur de centre de Fribourg-Gottéron est contraint de faire une pause pour six à huit semaines.

Au-delà de l’évident problème sportif qui frappe les Dragons se posent également d’autres questions plus administratives: comment sont assurés les hockeyeurs présents à Davos?

Deux cas distincts

Pour Raphaël Berger, directeur général du club de la BCF Arena, il faut bien distinguer deux types de joueurs: «D’un côté, il y a les individualités jouant pour le Team Canada et qui répondent à une convocation de leur sélection nationale. En mettant sous contrat un Canadien, le club s’engage à le libérer pour les tournois officiels. La Coupe Spengler en est un. Dès lors, l’assurance accidents qui entre en vigueur est toujours celle de son club. D’un autre côté, il y a les joueurs appelés en renfort par Davos ou Ambri-Piotta qui ont des couvertures spécifiques pour le tournoi.» Avec Ludovic Waeber (Ambri-Piotta) et David Desharnais (Team Canada), les Dragons possèdent les deux types de relations contractuelles. Ge/Servette est dans le même cas après avoir prêté Marco Miranda et Floran Douay à Ambri et libéré Eric Fehr et Daniel Winnik pour le Team Canada. Josh Jooris et Dustin Jeffrey sont les deux Lausannois présents sous le maillot à la feuille d’érable.

Lorsqu’un joueur se blesse en compétition internationale, un dédommagement est prévu en fonction du nombre de matches ratés. «Lorsque Julien Sprunger s’était retrouvé arrêté durant une longue période à la suite du championnat du monde en Suisse en 2009, nous avions touché un dédommagement en plus du montant touché par notre assurance, poursuit le directeur général de Fribourg-Gottéron. En ce qui concerne David Desharnais, ce sera le même cas.» Le montant n’est pas rendu public par l’IIHF, mais il est fixe, indépendamment du salaire ou du pedigree du joueur.

Pour faire face à l’absence de David Desharnais, FR Gottéron a engagé Zach Boychuk jusqu’au terme de la saison. Un «bête» transfert d’argent rendu possible grâce à l’assurance de l’infortuné? «Ce n'est pas si simple, tempère Raphaël Berger. S’il est vrai qu’à court terme cela peut permettre d’engager un joueur pour palier une absence, chaque cas annoncé à l’assurance a des répercussions sur le moyen terme.» En clair, la couverture pourrait coûter plus cher à l'avenir en cas de multiplication des blessures lors de la saison en cours. «Si un Suisse venait à se blesser à la Coupe Spengler, ce ne serait pas aussi simple, car le marché est plus compliqué pour trouver un remplaçant d’égale valeur», remarque Raphaël Berger.

«Deal avec les clubs»

Cette année, Davos a enrôlé Casey Wellman et Danny Kristo (Rapperswil) ainsi que Harri Pesonen (Langnau) pour renforcer son effectif et permettre à certains de ses joueurs de souffler. Des engagements qui ont un prix. Chaque «location» coûte 10000 francs aux Grisons. «L’assurance est payée par l’employeur des joueurs en question, détaille Raeto Raffainer, directeur sportif du HCD. Par contre, nous avons un montant fixe prédéfini avec les clubs en cas de matches manqués. Admettons que l’un des trois se fasse une élongation qui le force à manquer les cinq prochains matches, nous payerons cinq fois la somme. Un montant que nous avons assuré de notre côté.» S’il ne souhaite pas donner le prix par match, le dirigeant précise qu’il n’est pas lié au salaire du joueur en club.

Avec Waeber, Douay et Miranda, Ambri a donc trois joueurs sous la forme de prêts. «C’était terriblement difficile, remarque Paolo Duca, directeur sportif léventin. Je comprends que tout le monde pense à son équipe, mais je n’aurais pas imaginé que c’était à ce point compliqué. Je pense avoir fait plus de cent téléphones par jour pour trouver des renforts. Mais tous les championnats continuent durant la Spengler. Que ce soit en Allemagne, Finlande, Suède ou Russie, on m’a à chaque fois dit qu’un prêt était impossible.»

Comme pour Davos, les Tessinois s’appuient sur l’assurance accidents de l’employeur. Ici, Fribourg-Gottéron et Genève-Servette. Un défraiement est également prévu en cas de blessure. «Je suis particulièrement reconnaissant envers les deux clubs qui nous ont aidé, poursuit le dirigeant de la Valascia. Je saurai me souvenir de ceux qui m’ont rendu la vie plus facile.» En filigrane, il se souviendra aussi de ceux qui n’ont pas retourné ses appels. «On peut le dire ainsi», rigole-t-il.