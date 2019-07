A Lausanne, Teichmann gagne le derby suisse

Jil Teichmann (WTA 90) s’est qualifiée jeudi pour les quarts de finale du Ladies open de Lausanne (terre/250'000 dollars) en battant la surprise helvétique du tournoi, la jeune Simona Walthert (18 ans, WTA 562).

La Biennoise de 22 ans s’est imposée en deux sets 6-3 6-3. En une heure et quart, la Grisonne, qui avait sorti la tête de série No1 du tournoi, l’Allemande Julia Goerges, a montré ses qualités, mais a craqué face à l’expérience de Teichmann.

Les deux femmes ont eu six fois chacune l’occasion de prendre le service de leur adversaire et, à ce jeu, Walthert a largement perdu, n’y parvenant qu’à une reprise contre quatre pour Teichmann.

En quart de finale, la tombeuse de Bacsinszky au premier tour affrontera l’Allemande Tamara Korpatsch (24 ans, WTA 142) qui a battu mercredi la Russe Anastasia Potapova (18 ans, WTA 69) 6-3 3-6 6-1.

Les deux joueuses se sont déjà rencontrées à trois reprises et Korpatsch mène 2-1. Mais leur dernière confrontation, à Prague en mai (quart), avait permis à Teichmann de s’imposer et plus tard de remporter le tournoi.