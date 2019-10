Alan Roura: «Ça va être dur mais on ne lâchera rien»

Au Havre, le ciel est parfois si bas que les mouettes se cognent la tête au plafond. Et c’est à peine si on perçoit le haut des mâts des Imoca de 60 pieds. Dans le bassin Paul Vatine, ce sont eux les stars, ces monocoques qui se dévoilent sous le regard d’une foule encore disparate. La Transat Jacques Vabre, ce n’est pas la Route du Rhum, encore moins le Vendée Globe. Mais elle n’en demeure pas moins une classique du calendrier et représente le véritable temps fort de cette saison 2019. «Pas question d’aborder cette course sur la retenue, sourit Alan Roura. On se met moins de pression qu’il y a un an au Rhum, mais on a quand même envie de jouer le coup à fond.»

En compagnie du français Sébastien Audigane, le skipper de «La Fabrique» aborde sa troisième aventure en double sur cette route du café entre Le Havre et Salvador de Bahía. Avec quelles ambitions? Difficile pour lui de prétendre à la victoire, quand bien même en voile tout est possible. «Sur le papier, il y a toute une nouvelle génération de bateaux qui sont plus rapides. Mais nous avons un monocoque éprouvé et fiabilisé qui est prêt pour sa quatrième traversée en un an. On y va pour se faire plaisir, pour aller au bout en naviguant proprement.»

Tous ces milles passés en mer n’ont pas de prix pour celui qui a surtout dans le viseur le Vendée Globe 2020. «On s’est rendu compte que c’est en naviguant jour et nuit qu’on fait le mieux progresser un bateau. C’est ainsi qu’on a multiplié les navigations cette année. Cette Transat me servira aussi à mieux comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Mais pour ce qui est de la navigation en solitaire, on n’en saura pas beaucoup plus sur les forces des uns et des autres après cette course. Pour mieux se situer par rapport à la concurrence que l’on retrouvera au départ du Vendée, il faudra plutôt attendre les deux transats en solo agendées avant le départ du tour du monde. Après ces deux courses, oui, on pourra bien voir où chacun se positionne.»

En attendant, Alan Roura va profiter un maximum de la présence à ses côtés de l’expérimenté Sébastien Audigane. L’homme a plus d’un record dans son sac de marin. Il était ainsi à bord d’«Idec Sport» avec Francis Joyon et Bernard Stamm lors de leur tentative victorieuse du Trophée Jules Verne en 2017 (en 40 jours, 23 heures et 30 minutes.) «Il a une expérience de dingue et chaque moment passé à ses côtés, c’est que du bonus, détaille le jeune skipper de «La Fabrique». C’est cela que je suis venu chercher sur cette Transat.»

Son «mentor» aborde lui aussi cette route du café avec un savant mélange de décontraction et d’ambition mesurée.

«Nous avons envie de faire une belle trajectoire et bonne figure dans notre course dans la course. Le plateau dans notre catégorie sera exceptionnel, avec de très bons bateaux et d’excellents duos. Je connais bien le parcours pour avoir participé déjà deux fois à la Transat Jacques Vabre et avoir fait la même route sur plusieurs tours du monde, c’est une route que j’aime beaucoup. J’ai hâte d’y aller.»

Et de laisser derrière lui le ciel plombé du Havre.