Alinghi sacré champion du monde de GC32

Alinghi a été sacré champion du monde de GC32, dimanche à Lagos (Portugal). Le catamaran à foil barré par Arnaud Psarofaghis a largement dominé les épreuves qui se sont déroulées sur les côtes de l’Algarve depuis jeudi, remportant 8 des 18 régates au programme.

Tenant du titre, Team Tilt a réalisé une belle remontée lors de la dernière journée (de la 4e à la 2e place du général) pour signer un magnifique doublé lémanique. Le jeune équipage composé du skipper Sébastien Schneiter, de Lucien Cujean, de Jérémy Bachelin et de Nils Theuninck (25 ans de moyenne d’âge) a notamment profité de l’immense expérience du tacticien néo-zélandais Glenn Ashby pour devancer le team Ineos Rebels et les Français de NAUROTO. Soit un bateau composé d’une bonne partie de l’équipage britannique de la prochaine Coupe de l’America et un autre skippé par Franck Cammas. Rien que ça. (nxp)