L’Allemagne se prépare face aux Yverdonnoises

Le championnat du monde féminin d’unihockey démarre samedi à Neuchâtel. À midi, la Finlande lancera les hostilités à la patinoire du Littoral face à la Pologne, puis ce sera au tour du pays hôte d’entrer en scène au même endroit, contre l’Allemagne dès 15h15. La formation germanique, classée 8e de la hiérarchie mondiale, se préparera jeudi soir avec un dernier match amical face aux joueuses de l’UC Yverdon, à 19h à la salle omnisports des Isles. Un défi que l’équipe vaudoise de LNB, dirigée par Nicolas Richard, s’apprête à relever avec enthousiasme.

«Nous avions dans un premier temps été contactés par la Pologne, avant que l’équipe ne se trouve un autre adversaire évoluant en LNA et opte plutôt pour lui pour disputer son match préparatoire, informe le coach. Nous avons ensuite contacté plusieurs autres sélections, dont l’Allemagne, pour faire part de nos disponibilités et leur staff s’est montré intéressé. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Les Allemandes ont trois joueuses en LNA chez nous, une en LNB, mais nous ne connaissons pas vraiment leur jeu. Et pour nous qui sommes justement en pause à cause de la trêve internationale, c’est mieux de jouer ce type de match que de s’entraîner à vide.»

«Découvrir un autre style de jeu»

Les joueuses yverdonnoises sont également impatientes à l’idée d’en découdre avec un futur adversaire de la Nati, comme l’indique Tanja Coquoz, cocapitaine de l’UCY. «On se réjouit, ce match, ça va nous sortir du quotidien. On ne sait pas encore à quoi s’attendre, c’est sans doute un autre style de jeu, mais c’est une chance pour nous de découvrir un niveau supérieur.» La joueuse est également ravie de pouvoir assister aux compétitions en voisine. «Pour moi l’unihockey est une passion, j’y joue depuis une bonne dizaine d’années et j’ai déjà des billets pour aller voir des matches sur cinq journées, dont les finales», s’enthousiasme cette animatrice socio-culturelle valaisanne de 30 ans, qui est venue s’établir à Grandson après avoir initialement fait des allers-retours depuis son canton d’origine durant une saison pour pouvoir évoluer avec l’équipe de LNB. Et le fait d’aider un adversaire direct des Suissesses à se préparer? «Je n’avais pas vraiment pensé à ça, rit Tanja Coquoz. Mais j’ai suffisamment confiance en la Nati, que je soutiendrai avec la Finlande, puisque je suis binationale!»

«Jouer notre jeu en respectant les règles»

Pour sa coéquipière Alison Biolley (21 ans), qui porte actuellement le brassard de la formation «vert et blanc», l’impatience est également de mise. «C’est hyper motivant et un honneur d’affronter l’Allemagne.» Les Yverdonnoises ont-elles reçu des consignes pour se montrer prudentes et éviter de blesser les joueuses germaniques? «Non, pas vraiment, répond l’étudiante en HEP. Pour un match de préparation, je pense qu’elles veulent un peu de répondant en face parce qu’elles vont affronter de bonnes équipes. Et je pense que nous voulons toutes montrer ce que nous savons faire, tout en respectant l’adversaire et les règles.»

Alison Biolley a également prévu d’assister à des rencontres du Mondial. «C’est vraiment positif d’avoir ce championnat en Suisse romande. En Suisse alémanique, ils ont bien plus l’esprit de compétition que nous pour l’unihockey. C’est un choix ambitieux de Swiss Unihockey d’organiser ça chez nous, mais ça apportera de la visibilité à notre sport dans la région. Et les infrastructures, le cadre et l’accueil sont vraiment bons ici!» - «C’est une chance de montrer ça aux gens d’ici, ajoute Tanja Coquoz. L’unihockey continuer à se développer en Romandie et l’intérêt va encore grandir.»

L’Unihockey Club Yverdon est par ailleurs très impliqué dans le soutien au tournoi mondial. «Notre entraîneur des gardiennes est membre du comité d’organisation, rappelle Nicolas Richard. Nous avons aussi participé à la création du clip de la chanson officielle. Et nous aurons une septantaine de bénévoles issus de notre club au service du Mondial.»