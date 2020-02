Ambri - Davos et Lugano - Ambri à huis clos!

C'était une des solutions envisagées, mais depuis mercredi en fin d'après-midi, c'est désormais officiel: les matches de National League de vendredi entre Ambri et Davos à la Valascia et de samedi entre Lugano et Ambri à la Resega se dérouleront à huis clos.

En d'autres termes, sans spectateurs. Seuls les joueurs, le staff et les officiels seront autorisés à pénétrer dans les patinoires concernées. Cette mesure - drastique - a été décrétée mercredi par le Gouvernement tessinois, par mesure préventive au coronavirus.

Le canton latin est il est vrai particulièrement concerné par l'épidémie qui a pris naissance dans la région de Wuhan, en Chine. D'une importance capitale pour la lutte aux play-off, ces deux rencontres ne pouvaient être déplacées ou - pire - repoussées à une date ultérieure. Une question d'équité sportive.

Les représentants des clubs ont par ailleurs été convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra lundi à Ittigen.

