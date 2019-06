Arnaud Grange et Marie van der Klink défendront leur titre national

Dès samedi et jusqu’à lundi, le Club nautique de Versoix accueillera le deuxième championnat de Suisse de Nacra 15. Cette série de catamarans longs de 4 mètres permet à de jeunes régatiers de se familiariser, avant 18 ans, avec la course en multicoque, un domaine dans lequel la Suisse est à la traîne par rapport à d’autres grandes nations de la voile. L’épreuve genevoise ne réunira d’ailleurs pas que des équipages helvétiques, puisqu’elle fera également office de quatrième et avant-dernière étape des European Super Series (ESS), un circuit continental de prestige pour la relève.

Les organisateurs annoncent la participation d’une trentaine de bateaux représentant huit nationalités différentes; on retrouvera notamment les Belges Lucas Claeyssens et Anne Vandenberghe, actuels 6es des ESS. Côté suisse, les regards seront principalement tournés vers Arnaud Grange (17 ans) et Marie van der Klink (18 ans), membres de l’Okalys Youth Project. Le barreur genevois et son équipière morgienne avaient remporté l’an dernier le premier titre national de la série. Ils comptent bien récidiver cette fois. «L’an dernier, nous faisions déjà notre deuxième saison de Nacra, tandis que la plupart de nos adversaires débutaient dans la série, donc c’était plus facile de gagner, rappelle Arnaud Grange. Mais là, le niveau sera un peu plus élevé et ça sera intéressant d’avoir une flotte plus nombreuse sur la ligne de départ. Et s’il y a des airs faibles, les écarts seront beaucoup plus compacts, parce que le petit temps permet un peu de gommer la différence technique.»

Les champions en titre se méfieront donc du réveil de leurs compatriotes, parmi lesquels on retrouve Maxime Thommen et Maud Schmid, Elouan Gaumann et Noémie Fehlmann, Andrea Aschieri et Aurélien Castro, ou encore Emma Jonsson et Basile Wohlers.

Cette épreuve servira également de répétition générale pour les championnats d’Europe de Nacra 15, qui se tiendront l’an prochain à Genève et pour lesquels les Suisses entendent bien être prêts pour briller. (nxp)