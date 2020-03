Une athlète, un skieur et des escrimeuses primés

L'athlète Delia Sclabas (championne d’Europe juniors sur 1500 m), le skieur Lars Rösti (champion du monde juniors de descente) et l’équipe d’escrime composée d’Angeline Favre, Aurore Favre, Emilie Gabutti et Fiona Hatz (troisième aux Mondiaux juniors) ont remporté le Prix du meilleur espoir sportif suisse 2020. C’est la 39e fois que l’Aide sportive rend hommage aux athlètes de la relève.

«Recevoir le Prix du meilleur espoir suisse de l’Aide sportive, c’est une grande reconnaissance pour mes performances, a déclaré Delia Sclabas. Une fois la pandémie de coronavirus passée, j’ai l’intention d’utiliser la somme reçue pour financer un camp d’entraînement et du matériel de compétition, comme des chaussures de course.»

Delia Sclabas en action. Image: Keystone.

Lars Rösti se montrait, lui aussi, très honoré: «C’était déjà génial d’être nominé. Mais qu’autant de gens aient voté pour moi, c’est juste cool!» Le jeune skieur compte consacrer le montant du prix avant tout pour l’achat de matériel sportif, «par exemple un home-trainer. C’est quelque chose qui peut m’être très utile, surtout dans la situation actuelle.»

Tout comme Delia Sclabas et Lars Rösti, l’équipe d’escrime se réjouit énormément du prix reçu de l’Aide sportive: «Cette distinction est très importante pour nous. Elle récompense le travail que nous avons accompli ces dernières années et ce prix est une aide précieuse pour pouvoir financer notre sport», affirme Emilie Gabutti, parlant au nom de toutes.

Les sœurs valaisannes Angeline (à g.) et Aurore Favre font partie de l'équipe d'escrime primée. Image: www.fechtclub-bern.com. En tant que lauréate et lauréat du Prix du meilleur espoir sportif suisse, Delia Sclabas et Lars Rösti ont reçu 12'000 francs chacun, tandis que l'équipe d'escrimeuses a remporté la somme de 15'000 francs. En raison de la pandémie de coronavirus, la fête organisée traditionnellement pour la remise des prix a été annulée cette année. Mais les lauréats seront honorés ultérieurement.