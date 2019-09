YB et Bâle se quittent dos à dos

Dans le choc au sommet de Super League, YB et Bâle ont fait match nul au Stade de Suisse (1-1). Un partage des points qui fait l’affaire du FC Sion, désormais deuxième du championnat à égalité avec le leader bâlois qui bénéficie toutefois d’un goal-average favorable.

Dès la cinquième minute, Bâle a ouvert les feux, Silvan Widmer transformant de la tête sur un centre de Kevin Bua. Le deuxième but de la saison pour le latéral droit bâlois. Les Young Boys ont alors pris le match en main mais ont peiné face au solide bloc-équipe rhénan. Longtemps imperméable, la défense bâloise s’est fissurée lorsque Jean-Pierre Nsamé a repris victorieusement et de volée un centre de Saidy Janko (59e, 1-1).

Au Cornaredo, Lugano et Lucerne n’ont pas non plus réussi à se départager (1-1). Francesco Margiotta (28e) a répondu à Carlinhos Junior (4e); voilà qui offre un léger sursis à Fabio Celestini, dont les heures semblent comptées.

Le FC Zurich a quant à lui enfoncé le FC Thoune. Défaits 2-0, les joueurs de l’Oberland bernois reste en fond de cale, à un point seulement de la lanterne rouge xamaxienne. Les hommes de Ludovic Magnin peuvent quant à eux enfin regarder vers le haut du classement.