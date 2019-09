Belinda Bencic est en demi-finales de l'US Open!

Que ça fait un bien fou! Après les éliminations successives de Stan Wawrinka et Roger Federer en quart de finale la nuit dernière à l'US Open, Belinda Bencic a sauvé l'honneur dans le clan helvétique en se qualifiant mercredi pour la première demi-finale en Grand Chelem de sa carrière. La St-Galloise, qui reviendra dans le top 10 la semaine prochaine, est la première Suissesse depuis Martina Hingis en 2001 à rejoindre le dernier carré à Flushing Meadows.

Tombeuse de la No 1 mondiale Naomi Osaka 48 heures plus tôt, la Suissesse de 22 ans n'a pas eu la tâche facile contre la Croate Donna Vekic, une amie qui l'avait battue au 3e tour de Roland-Garros en mai dernier. Souvent pénalisée par son service dans le passé, «BB» a servi le feu pendant quatre jeux. Mais il suffisait de l’écrire pour que sur le cinquième, la débandade – et deux doubles fautes – arrive. Le break en poche, Donna Vekic a réalisé sa pire mise en jeu au moment de conclure un premier set, qui s’est terminé au jeu décisif. Et dans celui-ci, la St-Galloise su mieux tenir ses nerfs pour prendre les commandes après une heure de jeu (7-6).

Quasi dans les mêmes conditions que deux jours plus tôt que face à la Japonaise Naomi Osaka - elle jouait à midi sur le Arthur Ashe Stadium mais pas en indoor -, «Beli» a pu se relâcher encore un peu plus. Donna Vekic a retardé l'inéluctable en sauvant deux balles de break sur des services au corps pour revenir à 2-2 dans le 2e set. Mais à 3-3, la Croate, qui faisait sa première apparition en quart de finale d'un «Majeur», s'est effondrée. Dès lors, Belinda Bencic ne s'est plus retournée, chipant même une nouvelle fois le service de sa copine pour s'imposer 7-6 (7/5) 6-3 en 1h41'.

Sous les yeux émus de son père, qui est aussi son coach, Ivan Bencic, la jeune femme n'a pas caché sa joie. «J'en ai rêvé depuis toute petite, alors maintenant que je suis là, je savoure vraiment, surtout dans un grand stade comme celui-là», a-t-elle déclaré. Elle affrontera jeudi la Canadienne Bianca Andreescu (15e) ou la Belge Elise Mertens (26e) pour une place en finale.