Belinda Bencic franchit l'écueil Sletvana Kuznetsova

Le tennis féminin suisse a vécu un mercredi faste. Après la qualification pour les quarts de finale de la Schaffhousoise Léonie Kung à Hua Hin, en Thaïlande, Belinda Bencic a elle aussi composté son billet pour le même stade, mais à St. Pétersbourg, en Russie.

Tête de série No. 1 de ce tournoi doté de 782’900 dollars et disputé sur surface dure intérieure, la Saint-Galloise de 22 ans, désormais 5e au classement WTA, a battu en deux manches, 7-6(4) 6-4, la Russe Svetlana Kuznetsova (34 ans/WTA 49), ancienne No. 2 mondiale (c’était en 2007). Le temps du match - 1h45 - témoigne de l’intensité et de l'indécision du duel entre deux joueuses réputées pour la puissance de leurs frappes, mais enclines à se laisser submerger par la nervosité.

Alizé Cornet ou Maria Sakkari?

A défaut de s’appuyer sur une mise en jeu de feu (55% seulement de premières balles, contre 68% à son adversaire), Belinda Bencic - qui a perdu trois fois son service sur l’ensemble du match - s’est montrée nettement plus convaincante en fond de court.

Vendredi en demi-finale, la Suissesse affrontera la gagnante du duel entre la qualifiée française Alizé Cornet (30 ans/WTA 61) - la Niçoise semble avoir retrouvé ses sensations après une longue traversée du désert - et la Grecque Maria Sakkari (24 ans/WTA 21), tête de série No. 6 du tableau.

(BCR)