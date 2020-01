Belinda Bencic a pris la marée

Belinda Bencic n’attaquera pas l’Open d’Australie qui débute lundi prochain dans les meilleures dispositions. La Suissesse a été sèchement sortie du tournoi WTA d’Adélaïde dès les quarts de finale, sans jamais espérer pouvoir s’en sortir, face à la 27e joueuse mondiale.

La St-Galloise a fait illusion jusqu’à 2-2 dans la première manche, avant de s’écrouler dans un 6e jeu marathon. «BB» n’a ensuite plus vu le jour, ne gagnant plus que deux fois son service de la partie. La tête de série No 4 du tournoi n’a gagné que 6 points sur 19 derrière son second engagement!