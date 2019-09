Belinda Bencic s'offre la No 1 mondiale Naomi Osaka

Incroyable! En moins de 15 heures, les deux No 1 mondiaux ont pris la porte à Flushing Meadows. Après Novak Djokovic, vaincu par Stan Wawrinka, c’est Naomi Osaka qui est tombée lundi sous les coups d’une Belinda Bencic impériale. La Saint-Galloise, qui avait déjà battu deux fois la Japonaise cette saison (Indian Wells et Madrid) est de retour en quart de finale à l’US Open, cinq ans après sa première apparition à ce stade de la compétition en Grand Chelem.

Après quatre jours sans compétition suite au forfait d’Anna Kontaveit samedi, la St-Galloise a connu un départ idyllique, prenant d’entrée le service de la Japonaise, restée aux vestiaires. La Suissesse de 22 ans s’est procurée quatre balles pour mener 3-0 qu’elle n’a pas converti – elle peut s’en vouloir sur la dernière. Et comme souvent dans ces cas-là, le débreak de la double championne en Grand Chelem est intervenu dans la foulée, surtout via le fléchissement au service de «Beli».

Sans s’énerver – c’est rare chez elle, la 12e joueuse mondiale a fait le break sur un passing de revers avant de s’adjuger la première manche après 48 minutes. En galère sur sa première balle de service au début du 2e set, Belinda Bencic a pris le service de Naomi Osaka à 2-2 en se montrant la plus forte à l’échange. Tout simplement parfaite de bout en bout, «BB», qui confirme qu'elle est plus qu'à l'aise face aux meilleures joueuses du monde, s'est finalement imposée 7-5 6-4 en 1 h 27’.

Dans une partie de tableau plus ouverte que jamais, Belinda Bencic peut rêver très grand. Celle qui devrait faire son retour dans le top 10 après ce tournoi affrontera mercredi Donna Vekic, contre qui elle s'était inclinée à Roland-Garros.

4. Depuis le début de sa carrière, @BelindaBencic a affronté à 5 reprises une N°1 mondiale. Son bilan? 4 victoires, 1 défaite

?Madrid 14 (N°103) vs Williams

?Toronto 15 (N°20) vs Williams

?Indian Wells 19 (N°23) vs Osaka

?Madrid 19 (N°18) vs Osaka

?US Open 19 (N°13) vs Osaka pic.twitter.com/9px49qGKHB