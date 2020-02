Bencic éliminée, Küng étonne encore

À plus de 7500 kilomètres de distance, Belinda Bencic et Leonie Küng étaient en même temps sur le court, ce vendredi. Et elles n’ont pas connu le même sort. La première n’a pas réussi à venir à bout de Maria Sakkari (WTA 21) en quarts de finale du tournoi de Saint-Pétersbourg (dur), où elle était tête de série numéro 1. La Saint-Galloise est pourtant bien partie en remportant le premier set, avant de concéder les deux autres (2-6 6-4 6-3).

En revanche, Küng n’est pas redescendue de son petit nuage. Dans la foulée de son succès face à la Chinoise Zhu Lin (WTA 70) au tour précédent, la Schaffhousoise de 19 ans a éliminé une nouvelle joueuse du top 100. Cette fois, elle a accroché à son tableau de chasse la numéro 27 mondiale, Wang Qiang, en trois sets (7-5 4-6 6-4). Elle décroche ainsi sa troisième victoire sur le circuit WTA et accède aux demi-finales du tournoi de Hua Hin (Thaïlande).

Elle y rencontrera la Japonaise Nao Hibino (WTA 84), tête de série numéro 8 du tournoi. Sur le papier, la confrontation semble plus abordable pour Küng. Toutefois, sa future adversaire vient d’écarter la numéro 4 mondiale et favorite du tournoi, Elina Svitolina, en deux sets (6-4 6-2). C’est donc à une nouvelle montagne qu’elle fera face. Mais après tout, la finaliste du tableau juniors de Wimbledon en 2018 n’est plus à un exploit près. Désormais, elle connaît la recette.