Bencic subit la loi de Donna Vekic

Accusant deux breaks de retard dès le début de la rencontre (0-3), Bencic a fini par recoller au score en prenant deux fois le service de son adversaire (4-4). Malmenée par le coup droit de la Croate et trop fébrile sur sa mise en jeu (cinq doubles fautes commises), la Saint-Galloise a perdu la première manche 6-4.

Un nouveau break dès le troisième jeu du deuxième set a permis à Vekic de faire la course en tête et de ne plus lâcher son avance. Solide et appliquée sur sa ligne de fond de court, la Croate a causé passablement de difficultés à la Saint-Galloise, dont les gestes d’humeur ont trahi une certaine frustration. Vekic a finalement remporté la deuxième manche sur le score de 6-1, après une nouvelle double faute de Bencic.

Il s’agissait de la troisième confrontation entre les deux joueuses. Bencic avait battu deux fois l’ancienne petite amie de Stan Wawrinka, la dernière fois en quarts de finale de l’édition 2014 du tournoi de New Haven (USA). Ce résultat constitue tout de même le meilleur résultat en carrière pour la Saint-Galloise au tournoi parisien. (nxp)