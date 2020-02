Les Celtics finissent par faire plier les Clippers

Il n'y avait que deux matches de NBA au programme dans la nuit de jeudi à vendredi. Les deux derniers avant la trêve du All-Star week-end (de ce vendredi à lundi à Chiacgo). Et l'affiche entre Boston et les Los Angeles Clippers, alléchante sur le papier, a tenu toutes ses promesses. Les Celtics l'ont emporté sur un score fleuve (141-133) après pas moins de deux prolongations. Dans cette rencontre, Jayson Tatum, dans les rangs des Celtics, a inscrit 39 points, avec 61 % de réussite à deux points (14/23) et 50% à trois points (5/10). Très actif, il a également pris 9 rebonds. Le tout en 47 minutes sur le parquet. De quoi faire oublier sa piètre performance mardi soir lors de la défaite à Houston (5/15 à deux points et 0/7 à trois points). Dans les rangs de l'équipe californienne, Lou Williams a été le meilleur marqueur avec 35 points.

Zion Williamson brille encore

Dans l'autre match, Oklahoma City Thunder est venu à bout des New Orleans Pelicans 123-118. C'est dans le deuxième quart-temps que le Thunder a creusé un petit avantage qu'il a géré jusqu'au bout.

La vedette de la soirée est à trouver du côté des vaincus: le «rookie» Zion Williamson, numéro 1 de la draft 2019, s'est encore distingué en marquant 32 points pour les Pelicans, le nouveau plus haut total de la jeune carrière de cet ailier-fort âgé seulement de 19 ans, à qui l'on prédit une brillante carrière.

Place maintenant au match des étoiles !