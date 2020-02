Charlotte Chable: «Ma saison est de toute façon foutue»

Charlotte Chable a vécu un nouveau coup dur lors d'une saison déjà compliquée. Après une troisième opération au genou en janvier 2017, la skieuse de 25 ans a été opérée lundi d’une crise d’appendicite.

«J’allais enchaîner six courses de Coupe d’Europe en huit jours et j’étais vraiment motivée, a confié dépitée la Vaudoise. Ces épreuves allaient me faire du bien pour la confiance et voilà que je suis de nouveau stoppée.» Engagée en Coupe d’Europe le week-end passé à Folgaria (Italie), la skieuse de Villars a souffert de crampes au ventre dans la nuit de samedi à dimanche. «J’ai serré les dents lors du géant du dimanche, avant de me rendre compte que la douleur s’accentuait», raconte la Vaudoise.

Un contrôle aux urgences dans l’hôpital italien dimanche a révélé une crise d’appendicite et la spécialiste de slalom a été opérée dès le lendemain après-midi à Zurich. «Je vais skier à nouveau cet hiver plutôt pour le plaisir, car ma saison est de toute façon foutue, confie Charlotte Chable. J’espère quand même pouvoir participer aux finales de Coupe d’Europe (du 20 au 22 mars à Reiteralm) et aux championnats suisses début avril».

Cette saison, la Villardoue n’a pas pu marquer le moindre point en Coupe du monde de slalom. Son dernier top 30 dans sa discipline remonte au 6 mars 2016 à Jasna (Slovaquie), où elle avait terminé 25e.

