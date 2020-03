Le CIO croit en Tokyo pas encore hors Jeux

Tandis que tous les pays du monde ou presque sont en état d’urgence, que le scepticisme grandit même au Japon par rapport à la tenue de leurs Jeux dès le 24 juillet à Tokyo et que des sportifs demandent le report, le Comité international olympique persiste à croire à un miracle. Si le CIO prend très au sérieux cette situation de crise sans précédent, dans les hautes sphères de l’organe faîtier du sport mondial, on reste convaincu que tout se déroulera comme prévu dans quatre mois. «Tout suit son cours», s’est exclamé l’Australien John Coates, président de la Commission de coordination de ces JO 2020, persuadé lui aussi que ce satané virus va être tout bientôt neutralisé grâce aux autorités de la planète entière. Et surtout à la discipline de chacun à vouloir jouer le jeu…

Un impact sur les préparatifs

Pour l’heure, il est donc exclu pour le CIO de renoncer ou reporter le grand raout de l’été. Une conférence téléphonique a eu lieu ce mardi avec sa commission exécutive et toutes les parties prenantes de ce grand rendez-vous où il a été décidé qu’«aucune décision drastique n’est nécessaire à ce stade». Même si toute la famille olympique est consciente que ce virus a un impact sur les préparatifs, «toute spéculation aujourd’hui serait contre-productive.» Premier ministre japonais, Abe Shinzo, soutenu par les dirigeants du G7, est également toujours favorable à «organiser parfaitement ces Jeux olympiques et paralympiques à Tokyo», parce que, estime-t-il, «la race humaine va conquérir le coronavirus».

57% d'athlètes déjà qualifiés

Thomas Bach, le président du CIO, assure de son côté que «toutes les mesures sont prises pour préserver la sécurité et les intérêts des athlètes, des entraîneurs et des équipes de soutien.» Il encourage donc tous les athlètes à «continuer de se préparer au mieux du mieux qu’ils peuvent» même s’ils sont privés de compétitions qualificatives en raison des annulations dues à la pandémie. «À ce jour, 57% des athlètes sont déjà qualifiés pour les Jeux, répond le communiqué. Pour les 43% de places restantes, le CIO travaillera avec les Fédération internationales afin d’apporter les modifications pratiques nécessaires à leurs systèmes de qualification. (…) Une augmentation du quota d’athlètes sera envisagée dans des circonstances exceptionnelles, avec le concours du comité d’organisation.»

«Respecter l'équité»

Cette annonce intervient alors que les voix de nombreux athlètes se font entendre pour demander un report. «Si la période d’arrêt n’excède pas les deux à trois semaines, je suis favorable à maintenir les Jeux, a déclaré Jérémy Desplanches sur le site du Matin. Dans le cas contraire, je préférerais un report pour respecter l’équité entre les nageurs.» Certains peuvent encore s'entraîner, d'autres pas. Le Genevois, confiné à Nice, est pour l'instant hors jeux. Pas Tokyo.