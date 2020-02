Clap de fin pour le Montreux Masters

Tournoi international féminin créé en 1984, le Montreux Masters tire la prise. Ainsi que ses dirigeants l’annoncent dans un communiqué, la dissolution de l’Association du Montreux Volley Masters a été votée vendredi soir.

Après avoir été contraints de renoncer à mettre sur pied un tournoi en 2020 car les meilleures nations de la planète avaient d’autres engagements en cette année olympique, «le Comité stratégique et le Comité de direction du Montreux Volley Masters n’ont pu que conclure que les conditions sportives et financières, actuelles et dans un futur proche, ne permettaient plus d’organiser ce magnifique tournoi sur la Riviera vaudoise sous la forme connue ces dernières années.»

Le prestigieux tournoi a été organisé à 34 reprises sur les rives du Léman.