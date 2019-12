Condamnation d'Yves Allegro: Swiss Tennis attend

Swiss Tennis a réagi officiellement, mardi soir, suite à la condamnation de deux ans de prison avec sursis prononcée contre Yves Allegro pour contraintes sexuelles par le tribunal de district de Sierre. «Nous avons pris acte de la décision prise par les juges en première instance et nous attendons maintenant les considérants détaillés du jugement. Monsieur Allegro va, pour sa part, déposer un recours en deuxième instance contre cette décision. La procédure est donc encore en cours, raison pour laquelle il nous est actuellement impossible de fournir de plus amples précisions.»

En conséquence, la Fédération suisse de tennis a confirmé qu'elle maintenait son entraîneur en chef dans ses fonctions. «Tant qu’Yves Allegro n’a pas été définitivement condamné, le rapport de travail avec lui sera maintenu, écrit l’instance avant d'ajouter cette précision de principe. Swiss Tennis applique et soutient sans réserve la Charte d’éthique de Swiss Olympic qui condamne formellement toute forme d’agression, sexuelle ou autre. C’est l’un des thèmes, parmi d’autres, auxquels nous sensibilisons nos collaborateurs et nos juniors et nous allons d’ailleurs passer en revue nos directives de comportement en la matière.»