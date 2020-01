Dakar: Ricky Brabec et Honda sonnent la charge

Invaincus depuis dix-huit ans dans le Dakar, désormais installé en Arabie Saoudite, les nombreux pilotes de la marque autrichienne KTM ont connu une journée compliquée, dans la boucle tracée autour de Neom: emmené par l’Américain Ricky Brabec, le team officiel Honda a signé un impressionnant tiercé, en creusant des écarts sérieux.

Tenant du titre, l’Australien Toby Price s’est perdu en fin d’étape et perd 35 minutes; leader de la course depuis la veille, le Britannique Sam Sunderland est à 38 minutes. Héroïque lundi, le pilote du Botswana Ross Branch est tombé lourdement au km 88, il a perdu près d’une heure et demie dans sa mésaventure. La journée a été aussi très compliquée pour Yamaha: Adrien Van Beveren s’est fracturé la clavicule droite et son compatriote Xavier De Soultrait s’est perdu et n’a pas évité, lui non plus, la chute (il est touché à un poignet).

Le Lausannois Nicolas Brabeck-Letmathe, l’un des quasi-homonymes du leader, s’en sort en revanche fort bien. Après avoir connu une deuxième étape compliquée, dans la poussière des concurrents qu’il remontait, puis dans celle des automobiles qui le dépassaient – les motards sont toujours les premiers à entrer en action au Dakar -, le pilote de l’Association Leon signe un très bon 46e temps.

Sainz prend les commandes

Sur quatre roues, l’Espagnol Carlos Sainz (Mini) fait coup double, il s’offre l’étape et s’empare, pour un peu moins de 5 minutes, de la tête du classement général devant le tenant du titre, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota). Après ses ennuis de la veille, où il a dû se transformer en mécanicien (roue et suspensions arrachées), l’ancien double champion du monde de F1, Fernando Alonso, est cinquième de l’étape: «Lundi, malgré notre gros souci et le temps perdu à réparer, le feeling était déjà bon», souligne Alonso.

Le Lausannois Alexandre Pesci (Rebellion) qui, rappelons-le, participe à sa première compétition automobile officielle, continue avec un très grand sérieux sa découverte, au volant de son buggy. «A ceux qui estimaient que j’étais un peu fou de débuter avec une épreuve aussi complexe, j’ai toujours répondu la même chose: quand je me lance dans un projet, je ne fais jamais les choses à moitié», expliquait Pesci avant le départ. Ce mardi, il pointe à la 45e place du général.

Despres-Horn: «Une belle journée...»

L’autre «rookie» suisse du Dakar 2020, le Genevois Vincent Gonzalez, inscrit en SSV, respecte lui aussi son plan de route et gagne des places à chaque nouvelle étape: 19e mardi, le Genevois pointe au 15e rang du classement SSV.

Équipage vedette de la catégorie, Cyril Despres et l’aventurier vaudois Mike Horn ont cassé leur moteur au km 274: «C’était une belle journée, Mike prenait du plaisir et on commençait à avoir le bon rythme. Mais nous étions un peu hauts en température depuis lundi, et au kilomètre 274, le moteur s’est arrêté», explique l’ancien multiple vainqueur de l’épreuve à moto. Despres-Horn ont pu rejoindre le second point de neutralisation, tractés par leur véhicule d’assistance.

Mercredi, 453 kilomètres de sable et de pierres entre Neom et Al Uka.

