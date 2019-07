Décès de Florijana Ismaili: causes connues

«Asphyxie aiguë typique d'une noyade»: telle est la cause du décès de Florijana Ismaili (24 ans), la joueuse de football de Young Boys et de l'équipe de Suisse, qui a disparu dans le lac de Côme samedi dernier et dont le corps a été retrouvé mardi grâce à un robot subaquatique.

Les résultats de l'autopsie pratiquée jeudi sur le corps de la jeune femme ont été divulgués ce vendredi, et ils excluent formellement l'intervention d'une tierce personne - une hypothèse qui n'était de toute manière guère prise en compte.

Procureur de la République du Tribunal de Côme (Italie), Nicola Piacente a confirmé ces informations au site «tio/20 minuti». «Il s'agit bien d'une asphyxie aiguë, a-t-il déclaré. Pour le moment, il n'y a aucune trace de choc thermique après ces examens préliminaires.» Ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas ultérieurement. «Les médecins légistes et les anatomopathologistes ont 30 à 40 jours pour rédiger un rapport précis et complet.»

Le procureur a par ailleurs précisé qu'il y avait «une grande quantité de nourriture dans l'estomac», ce qui a «probablement influé d'une certaine manière» sur le décès de Florijana.

La dépouille de la joueuse a déjà été mise à disposition de sa famille, et l'autorisation de la rapatrier en Suisse a été délivrée.

(nxp)